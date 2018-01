Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.500 de evenimente. In plus, peste 440…

- Siguranta traficului rutier din Alba Iulia, in atentia politistilor. La sfarșitul saptamanii trecute politistii au aplicat 145 de amenzi si au retinut 4 permise de conducere in cadrul unei actiuni cu efective suplimentare. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier Alba, cu sprijinul…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Politistii au aplicat peste 600 de amenzi, in valoare totala de peste 266.000 de lei, si au confiscat aproape doua tone de peste fara documente de provenienta, in urma actiunilor desfasurate de politisti pentru protejarea fondului piscicol in perioada 29 ...

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. Potrivit IPJ Alba, politistii au constatat,…

- La data de 10 ianuarie 2018, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului judet, o actiune ce a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere datorate nerespectarii, de catre conducatorii auto, a normelor rutiere privind depasirea. Cu ocazia acestei actiuni au fost aplicate 141 de sanctiuni…

- Ca sa ajunga mai repede unde au treaba, unii șoferi aleg cu buna știința sa ignore marcajele rutiere. Se intampla asta mai ales la orele de varf, cand cozile din trafic sunt la ordinea zilei. Polițiștii de la Rutiera au ieșit la vanatoare de șoferi grabiți și au golit o mulțime de portofele.

- In ultimele 24 de ore, politistii au organizat 211 actiuni si au intervenit la 2.800 de evenimente, dintre care 2.353 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor, au fost constatate 796 de infractiuni, iar 139 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate…

- In ultimele trei zile, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, au aplicat 442 de amenzi si au constatat 41 de infractiuni. 16 soferi au ramas fara permise. In perioada 5 -7 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 120 de evenimente, din care 78 au fost solicitari ale cetatenilor…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Timp de patru zile, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Oamenii legii au aplicat aproape 150 de sanctiuni contraventionale soferilor indisciplinati, 57 dintre acestea fiind pentru nerespectarea…

- Politistii au facut ravagii in minivacanta de Revelion! 8.000 de polițiști au avut peste 12.000 de intervenții la evenimente si au dat aproape 13.500 de sancțiuni contravenționale, potrivit unui comunicat al Politiei Romane. Citeste si: ULTIMA ORA - Irina Begu s-a calificat in semifinale la…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost…

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, conform unui comunicat de presa emis de catre Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). 0 0 0 0 0 0

- Politistii au intervenit in prima zi a noului an la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 750.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor au constatat peste 700 de infractiuni. De asemenea, au retinut…

- Peste 8.000 de politisti și peste 100 de caini de serviciu au fost la datorie, in ultimele ore ale anului 2017. Polițiștii au intervenit la peste 2.600 de evenimente au constatat peste 750 de infracțiuni. La sfarșitul anului 2017, polițiștii au continuat acțiunile pentru prevenirea si combaterea oricaror…

- Peste 7.700 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind organizate 3.931 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 277 de aparate radar. In…

- Peste 300 de permise de conducere au fost reținute de catre polițiști în ultimele 24 de ore și retrase aproape 100 de certificate de înmatriculare, anunța Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de evenimente,…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 10.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de miercuri, la nivel national, intervenind la 3.019 evenimente. Dintre acestea, 2.527 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 814 infractiuni,…

- De Craciun, aproape 1000 de soferi au ramas fara permise, politistii aplicand peste 10.000 de amenzi pentru nerespectarea regulilor rutiere. In perioada 23 – 25 decembrie, aproape 8.000 de politisti au acționat zilnic, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Politistii au dat amenzi in valoare totala de 1,8 milioane de lei, intr-o singura zi, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, aproape 300 de soferi au ramas, temporar, fara permis.…

- Amenzi de aproape 2 milioane de lei și 300 de permise suspendate in 24 de ore – acesta este bilanțul de vineri al polițiștilor, dupa ce au desfașurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Polițiștii au intervenit la…

- In cadrul unei actiuni organizata marti de politistii din Alba, 11 soferi au ramas fara permis, dupa ce nu au acordat prioritate de trecere pietonilor. Alti 65 de conducatori auto au fost amendati pentru alte abateri. Potrivit IPJ Alba, in 19 decembrie, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti…

- Politistii din Alba au testat pe parcursul saptamanii trecute peste 1.400 de conducatori auto pentru consum de alcool, in cadrul unei actiuni ce a vizat cresterea sigurantei rutiere. Politistii au depistat 17 conducatori auto ce conduceau sub influenta alcoolului. Au fost constatate 16 infractiuni rutiere,…

- In weekend, pe raza Secțiilor de Poliție Rurala Prundu Bargaului, Nasaud și Singeorz-Bai au fost organizate și desfașurate acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, fiind aplicate sancțiuni in valoare de 10.000 lei și confiscata cantitatea de 5 mc material lemnos și 5 pomi de Craciun.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Politistii din Alba au continuat actiunile ce vizeaza cresterea gradului de siguranta publica. In ultimele 24 de ore au fost constatate 26 de infracțiuni, aplicate 110 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 30.000 de lei. Politistii din Alba au continuat, luni, actiunile in sistem integrat,…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au intocmit cinci dosare penale, dupa ce au depistat in trafic conducatori auto aflati sub influenta alcolului sau care au condus autovehiculele fara a poseda permis de conducere. Cea mai mare concentratie…

- In ultimele 48 de ore, politistii din Alba au aplicat 320 de sancțiuni contraventionale, au constatat 28 de infractiuni si au intervenit la 65 de evenimente. 11 soferi au ramas fara permise. In zilele de 9 și 10 decembrie, politistii din Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, alaturi de celelalte…

- Politistii au aplicat, luni, 5.510 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.758.486 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de 8.641 de lei, dupa ce au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, a anuntat IGPR. In urma activitatilor desfasurate, politistii…

- In ultimele zile, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic prin nerespectarea regulilor de circulatie. Astfel, pentru…

- Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, duminica, 26 noiembrie, 7.660 de politisti au actionat in toata tara, pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, impreuna cu celelalte institutii cu atributii in domeniu. Politistii au organizat 288 de actiuni…

- Pe 20 și 21 noiembrie, polițiștii au aplicat 26 de amenzi in valoare de 3.000 de lei, intr-o acțiune pentru combaterea cerșetoriei organizata in zona lacașelor de cult, intersecțiilor și zonelor aglomerate din municipiul Suceava. Ei au identificat peste 30 de persoane care apelau la mila cetatenilor…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic.Citeste si: Campanie 'inedita' in…

- In data de 21.11.2017, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba – Biroului Drumuri Naționale și Europene, Compartimentelor Rutier Aiud și Ocna Mureș, precum și politistii Secțiilor de Poliție Rurala Ocna Mureș și Aiud in colaborare cu politistii din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Potrivit Brigazii Rutiere, au fost aplicate 135 de amenzi in valoare totala de peste 47.000 de lei si au fost retinute 33 de permise de conducere. Actiunea a avut drept scop reducere riscului rutier in randul participantilor la trafic si s-a urmarit in special gasirea soferilor care nu acorda…

- Peste 1.000 de permise de conducere au fost reținute și peste 15.000 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni naționale de 3 zile desfașurate pentru creșterea siguranței rutiere. In perioada 17 — 19 noiembrie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere polițiștii din intreaga…

- Politistii au derulat, sambata, peste 330 de actiuni si 2.700 de interventii la evenimente, ei constatand in cursul zilei peste 600 de infractiuni si aplicand peste 7.800 de amenzi, in valoare de aproape 2,5 milioane de lei, informeaza un comunicat al IGPR transmis duminica AGERPRES. Citeste…

- La acest sfarșit de saptamana, politistii rutieri din judetul Alba continua actiunile pentru cresterea sigurantei traficului rutier. Se actioneaza, prioritar, pentru combaterea excesului de viteza. In cursul zilei de ieri, 18 noiembrie, au fost depistati 123 de conducatori auto ce conduceau cu viteza…

- Ieri, 16 noiembrie, politistii din Baia Mare si Baia Sprie au desfasurat actiuni de supraveghere a traficului rutier pentru depistarea si sanctionarea participantilor la trafic care nu respecta normele rutiere. La Baia Sprie s-a actionat impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman Maramures. Au…

- Politistii Brigazii Rutiere in colaborare cu specialisti din cadrul Agentiei Nationale Antidrog au actionat, azi-noapte pe principalele artere ale Capitalei, pentru combaterea criminalitatii stradale si a conducerii autovehiculelor de soferi aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor…

- La data de 29 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni de prevenire si combatere a evaziunii fiscale pe raza judetului. In urma controalelor si verificarilor de specialitate la unitati comerciale din judet, politistii au constatat si aplicat…

- In cursul zilei de marți, polițiștii rutieri au organizat pe raza municipiului Brașov o acțiune cu efective marite care a avut drept obiective identificarea și sancționarea cazurilor de nerespectare a dispozițiilor legale referitoare la acordarea prioritații de trecere pietonilor angajați in traversarea…