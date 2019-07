Poliţia face cercetări la sediul Renault de lângă Paris Revista franceza L'Express anuntase anterior ca cercetarile au legatura cu investigatia derulata asupra fostului sef al Renault, Carlos Ghosn. El a fost arestat in noiembrie si este cercetat in Japonia pentru incalcarea legislatiei financiare si abuz de incredere in forma agravata. Ghosn a respins toate acuzatiile formulate impotriva sa. Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

