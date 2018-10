Poliția face apel pentru găsirea unui violator care a abuzat o tânără din București! Politistii din Capitala cer sprijinul cetațenilor, pentru identificarea unui individ banuit de viol. Pe baza descrierilor facute de victima, o tanara de 21 de ani, anchetatorii au reusit sa ii faca portretul- robot. O tanara de 21 de ani a fost victima. In acel moment, era intuneric și, evident, fata era in stare de șoc. […] The post Poliția face apel pentru gasirea unui violator care a abuzat o tanara din București! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

