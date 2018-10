Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a anuntat ca a destructurat o retea de traficanti de fiinte umane care aducea in Spania romani, deseori cu dizabilitati, pentru a-i forta sa cerseasca pe strazile orasului Santiago de Compostela deghizati in mimi sau in statui umane, relateaza duminica AFP, preluata de Agerpres.…

- Trei persoane suspectate de apartenenta la retea, inclusiv presupusul sef, au fost arestate si zece romani sechestrati de catre retea au fost eliberati, in cursul unei operatiuni a politiei in Galicia (nord-vest), a precizat politia intr-un comunicat. Printre persoanele eliberate se aflau…

- Spania și Chile s-au declarat pregatite luni sa ajute Venezuela sa treaca peste criza in care se afla, cu ocazia unei vizite la Santiago de Chile a șefului executivului de la Madrid, Pedro Sanchez. In același timp, președintele chilian a transmis ca țara condusa de Nicolas Maduro trebuie sa accepte…

- Un avion al companiei italiene Blue Panorama, care zbura dinspre Republica Dominicana catre Milano, a efectuat duminica o aterizare de urgenta in Spania, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau, ulterior aflandu-se ca ei i s-au rupt in stomac mai multi saculeti cu cocaina pe care-i ingerase pentru…

- Peste 250 de persoane au fost ranite, dintre care cinci grav, la un festival din Spania, dupa ce o sectiune a unei platforme de lemn s-a prabusit, scrie BBC potrivit News.ro . Platforma, plasata pe plaja orasului Vigo, deasupra apei, era plina cu oameni care asistau la concertul artistului rap Rels…