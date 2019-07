Politia italiana a platit chirie unei familii cu legaturi cu mafia siciliana pentru sediul sau din orasul Vittoria, relateaza luni dpa. Politia financiara Guardia di Finanza a pus sechestru pe cladirea in care se afla sediul politiei din Vittoria, in cadrul unui raid care viza bunurile familiei Luca, ce are legaturi cu mafia, a confirmat luni un purtator de cuvant. Anterior, ziarul La Repubblica si agentia ANSA au relatat ca politia a platit 105.000 de euro pe an pentru a inchiria o parte din proprietate. La Repubblica noteaza ca familia Luca a achizitionat 50% din cladire in 2012, cand sectia…