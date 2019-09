Poliţia din Salonic a destructurat o reţea de adopţii ilegale. Erau implicate 60 de persoane din Bulgaria In cadrul operatiunii au fost retinute 12 persoane, intre care un avocat si un medic. In total peste 60 de persoane erau implicate in aceasta retea, despre care se crede ca era condusa de trei femei din Georgia, care fac parte dintre cei arestati, au indicat surse judiciare citate de BTA, citata de stiripesurse.ro.



Potrivit acelorasi surse, ancheta in acest caz, care a durat mai multe luni, a scos la lumina o adevarata "fabrica" de adoptii ilegale. Zeci de femei din Bulgaria ar fi calatorit in Grecia, insotite de membri ai gruparii, pentru a da nastere unor copii care erau vanduti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

