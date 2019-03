Poliţia din Noua Zeelandă anunţă, luni, că aeroportul din Dunedin a fost redeschis Politia neozeelandeza a anuntat luni redeschiderea aeroportului de la Dunedin, inchis cu o zi inainte dupa descoperirea unui colet suspect, intr-un context de supraveghere consolidata, in urma carnagiului la doua moschei la Christchurch, relateaza AFP.



”Aeroportul de la Dunedin a fost redeschis dupa ce un colet suspect gasit pe pista a parut sa contina un obiect periculos”, a anuntat politia.



In urma descoperirii acestui colet, duminica, un zbor de la Wellington a survolat Dunedin, fara sa poata ateriza, si s-a intrs din drum.



Doar cateva zboruri au fost anulate din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

