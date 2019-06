Stiri pe aceeasi tema

- Arad: Ancheta a politistilor dupa ce un sofer necunoscut a lovit mortal un biciclist, pe DN 79; deocamdata, nici biciclistul nu a fost identificatPolitistii din Arad au demarat o ancheta dupa ce, pe DN 79, un sofer necunoscut a accidentat mortal un biciclist. Deocamdata, nici victima nu a…

- Polițistul ucis de urmaritul general s-a stins in brațele unei femei din Izvin, care a incercat sa-i acorde primul ajutor. "Eram disperata. Cand l-am vazut ca moare si nu pot sa-l ajut...” a spus ingrozita martora, care susține ca ambulanța și echipajele de sprijin pentru polițiști au ajuns foarte tarziu,…

- Societatea care colecteaza deseurile menajere din Alba Iulia a fost sanctionata de Garda de Mediu in cazul depozitului temporar de la marginea orasului. De asemenea, Politia a deschis un dosar penal. Chiar si in aceste conditii, Polaris M Holding continua sa depoziteze temporar deseurile in zona respectiva.

- Un barbat din satul Meleșeni, raionul Calarași, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția din Calarași solicita ajutorul cetațenilor pentru a stabili locul aflarii barbatului in varsta de 32 de ani. Acesta pe 25 aprilie 2019 a plecat de la domiciliu si pana in prezent locul aflarii nu este cunoscut.

- A fost demarata o ancheta penala la Ploiești dupa ce un bebeluș in varsta de un an și doua luni a murit sufocat. Mama copilului le-a spus medicilor ca bebelușul s-a inecat cu o piesa de la o jucarie, insa medicii au constatat altceva. Dupa zeci de minute de resuscitare, acestia au gasit in caile respiratiorii…

- Cupluri de vedete care s-au cunoscut la intalniri aranjate Sunt bogati, celebri si din cale afara de frumosi. Au intreaga lume la picioare si ai crede ca nu intampina probleme in a-si gasi un partener. Si totusi, unele dintre marile vedete de la Hollywood au avut nevoie de ajutorul prietenilor pentru…

- Politistii efectueaza cercetari la o cresa din orasul Bumbesti Jiu, dupa ce mama unei fetite a sesizat faptul ca minorei i ar fi fost administrate substante care i ar fi provocat somnolenta, informeaza Agerpres.roInspectoratul de Politie Judetean Gorj a fost sesizat de catre o femeie in varsta de 22…

- Ultimele șase luni din viața faimoasei Marilyn Monroe vor fi ecranizate intr-un serial realizat de BBC Studios. Serialul va explora relatia starului cu șefii de la Hollywood, dar si cu John F. Kennedy, fost președinte al SUA. Dan Sefton – care a semnat seriale ca „Trust Me”, „The Good Karma Hospital”…