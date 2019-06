Poliția din Kazahstan este în alertă. Se așteaptă noi proteste Alegerile de duminica, in urma carora a fost confirmat in functie Kasim-Jomart Tokaev, aliat al fostului presedinte autoritar Nursultan Nazarbaev, au determinat manifestatii atat in capitala Nursultan cat si la Almati, eveniment rar in fosta republica sovietica din Asia centrala. Desi au scos in strada un numar relativ mic de oameni, doar cateva sute, au fost cea mai semnificativa manifestare publica de nemultumire de la protestele din 2016, in urma carora autoritatile au fost nevoite sa renunte la planurile de reforma agricola care ar fi permis vanzarea de terenuri strainilor iar mai multi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

