Politia italiana a anuntat arestarea, la Palermo, a zeci de membri ai Cosa Nostra, mafia siciliana, avand legaturi cu clanul Gambino din New York.



'Ancheta, intitulata ''Noua conexiune', a dezvaluit legatura puternica stabilita intre Cosa Nostra din Palermo si crima organizata din SUA, cu referire in special la puternicul clan infractional Gambino din New York', afirma un comunicat al Biroului Federal de Investigatii (FBI), potrivit Agerpres.



Potrivit agentiei ANSA, au fost arestate 19 persoane, printre care si primarul unui orasel de langa Palermo.



Politia a precizat…