Poliția din Istanbul a aruncat cu gaze lacrimogene în manifestanţi, de Ziua Femeii Poliția din Istanbul a aruncat cu gaze lacrimogene pentru a dispersa miile de demonstranți care au încercat sa marșaluiasca de-a lungul bulevardului pietonal principal al orașului pentru a marca Ziua Internaționala a Femeii, relateaza postul CBC News citat de Mediafax. Mii de oameni, majoritatea femei, s-au adunat vineri în apropierea strazii Istiklal pentru un marș care conform poliției este neautorizat. Poliția a înaltat baricade la intrarea pe strada și a aruncat de mai multe ori cu gaze lacrimogene pentru a-i împinge înapoi pe manifestanti. Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

