- Confruntari au avut loc duminica în Hong Kong între politie si manifestanti în timpul unei demonstratii uriase, convocate pentru a cincea saptamâna, pentru a protesta împotriva guvernului local sustinut de Beijing, scriu agențiile AFP si DPA, citate de Agerpres.Politia…

- Protestatarii au incercat sa forțeze intrarea in guvern. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari a retrocedarii catre China.

- Zeci de mii de locuitori din Hong Kong au ieșit pe strazi pentru a protesta fața de o lege care ar fi permis extradarea cetațenilor catre China. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari…

- Politia din Hong Kong i-a atacat luni dimineata pe manifestantii prodemocratie cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari a retrocedarii catre China, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. …

- Peste 1.000 de persoane, majoritatea studenti imbracati in negru, s-au adunat in fata cladirilor guvernamentale in Hong Kong vineri pentru a protesta fata de un controversat proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China, relateaza Reuters potrivit news.ro.Activistii au cerut…

- Marea Britanie a interzis marti exporturile in Hong Kong de echipamente pentru controlul multimilor de oameni, cum ar fi gazele lacrimogene, si a cerut declansarea unor investigatii dupa ciocnirile dintre politie si manifestantii care s-au opus unui proiect de lege care ar permite ca oamenii sa fe…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat. Poliția a arestat in ultimele doua zile, 11 persoane, facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii. Proiectul noii legi, a carui dezbatere in a doua lectura…

- Mai multe persoane au fost ranite in confruntarile violente de sambata de la Tirana dintre fortele de ordine si protestatarii albanezi care manifestau impotriva guvernului cerand demisia premierului Edi Rama si organizarea de alegeri, transmite dpa, potrivit Agerpres. Unii protestatari au aruncat…