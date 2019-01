Poliția din Germania caută șoferul unui camion cu numere românești, după un jaf nereușit Poliția din Germania cauta șoferul unui Tir cu cabina verde, a carui numar de inmatriculare este romanesc. Indicativul de pe placuțele vehiculului indica județul Dambovița – DB. Potrivit oamenilor legii din Germania, șoferul camionului a incercat sa fure doua roți de la o mașina BMW X3 in seara zilei de 16 ianuarie. Șoferul ar fi incercat sa fure roțile in parcarea unui dealer auto dintr-o localitate din Bavaria. Un angajat aflat in interiorul cladirii a dat alarma dupa ce a auzit mai multe zgomote și l-a surprins pe barbat in fapt. Speriat, barbatul a fugit la Tirul parcat in apropiere și a plecat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

