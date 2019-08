Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, se declara surprinsa si ingrijorata de faptul ca la Leipzig (Germania) politia le cere hotelierilor sa anunte daca sunt cazati cetateni romani. "Am aflat cu surprindere si ingrijorare ca in Germania, la Leipzig, Politia le cere…

- Un barbat din Vaslui vana rațe salbatice și iepuri folosindu-se de un pistol cu bile, pentru care il introdusese ilegal in țara. Cariera sa de vanator de ocazie s-a incheiat dupa ce polițiștii i-au facut o vizita și i-au percheziționat locuința, gasind pistolul cu care vana. El este cercetat acum pentru…

- Politistii au depistat noua persoane care efectuau in mod ilegal, contra cost, transport de persoane in judetul Constanta, fiind dispuse doua imobilizari de autovehicule in urma mai multor controale efectuate in trafic in perioada 1 - 4 august, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Directia Migratie au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei celor peste 100.000 de persoane aflate in evidentele institutiei, straini din state terte si cetateni ai UE/SEE/CH in primul semestru al anului 2019.…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie tematica pentru elevii și profesorii romani din Voievodina, Serbia”, la Timișoara, in perioada 29-30 iunie 2019. 40 de elevi și…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut 28 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la persoane suspectate de furt calificat. Gruparea era specializata in sustragerea unor obiecte de patrimoniu, iar in 2017 a furat dintr-un depozit din Anglia 260 de carti rare, in valoare de aproape 2 milioane…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Excursie tematica pentru profesori și elevi romani din Republica Moldova, in special din regiunea UTA Gagauzia”, in județele Suceava și Iași,…

- Cel puțin doua persoane din Alba Iulia au fost ințepate pe strada cu obiecte ascuțite, cel mai probabil ace de seringa, au declarat pentru Alba24, surse din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Alba. Este vorba despre un barbat de 63 de ani și despre o femeie de 37. Polițiștii au deschis o ancheta…