Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a intreprins miercuri razii la birouri ale unor organizatii islamice suspectate de finantare a gruparii militante palestiniene Hamas, aflata pe ''lista neagra'' privind terorismul a Uniunii Europene, a anuntat Ministerul de Interne german, citat de Reuters, informeaza Agerpres.Citește…

- Acesta sustine ca noile prognoze ale Comisiei Europene, care vor fi publicate in data de 7 mai, vor confirma actuala incetinire a economiei, care afecteaza cel mai mult Germania si Italia dintre cele 19 state membre ale zonei euro. In previziunile publicate in februarie, CE se astepta la un avans…

- Principalele institute de cercetare economica din Germania si-au redus, joi, la jumatate, estimarile privind cresterea care va fi inregistrata de prima economie europeana in acest an si au avertizat ca ritmul de crestere ar putea sa incetineasca si mai mult daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana…

- Mii de europeni fara adapost din Regatul Unit risca sa aiba probleme si mai mari dupa Brexit: ei ar putea fi inchisi sau deportati, arata Fundatia Thomson Reuters, organizatia caritabila a trustului media omonim."Toata lumea e ingrijorata de Brexit", spune Piotr, un polonez in varsta de…

- Politia ceha a anuntat joi ca a arestat in ajun doi cetateni straini la solicitarea Austriei, unde un irakian, suspectat de 'atacuri teroriste' in Germania, fusese arestat luni, transmite AFP, informeaza Agerpres.Citește și: O companie aviatica și-a incetat activitatea și și-a anulat zborurile:…

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat miercuri pentru DPA surse din cadrul delegatiei germane. Potrivit surselor, operatorul…

- “Am spus inca din vara ca deplasarile Vioricai Dancila peste hotare trebuie oprite, pentru ca premierul PSD face rau Romaniei prin nivelul sau intelectual catastrofal, care afecteaza din pacate chiar si banala recitare de pe foaie, exclusiv in limba romana, la care e condamnata. Fiind incapabila chiar…

- Extrema-dreapta din Germania, care s-au reunit vineri in congres, ar putea sparge un nou tabu facand campanie pentru o iesire din UE, relateaza AFP.Proiectul de program electoral de 58 de pagini al formatiunii Alternativa pentru Germania (AfD) acuza UE ca "a devenit o structura nedemocratica…