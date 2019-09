Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT – S.T. Pitești, efectueaza 9 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Campulung, la domiciliile a 8 persoane banuite de savarșirea de infracțiuni…

- Polițiștii din cadrul Politiei orașului Costești au fost sesizați cu privire la o stare conflictuala produsa intre șase persoane din comuna Popești, trei din satul Purcareni și trei din satul Slobozia-Trasnitu. Din cercetari s-a stabilit ca, pe fondul unui conflict mai vechi, cele șase persoane s-au…

- In urma investigatiilor, politistii au identificat un barbat de 50 de ani din Barla, banuit ca in noaptea de 4 spre 5 august a.c., ar fi produs un eveniment rutier, in urma caruia a rezultat decesul unui barbat de 44 de ani din aceeasi localitate. Reamintim ca in noaptea de 5 august, politistii din…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, anunta ca politistii au demarat o actiune la nivel national de verificare a celor care efectueaza ilegal transport de persoane. „Am dispus ca, incepand de ieri, Politia sa inceapa verificarea transportatorilor ilegali de persoane in toata tara.…

- Polițiștii cadrul Secției de Poliție Rurala Calinești au depistat doi barbați de 23 și 42 de ani, din Calinești, care au taiat arbori din paduri private de pe raza comunei Priboieni. In urma verificarilor și a evaluarii pagubei produse prin taierea fara drept a arborilor, cei doi barbați au fost sanționați…

- Marți, 23.07. 2019, polițiștii de la Biroul Intervenție din cadrul Poliției Locale Pitești, aflati in serviciul de patrulare pe strada Trivale, au depistat trei tineri de 19, 16 și respectiv 24 de ani, care au fost surprinși fumand țigari artizanale confecționate din substante vegetale. Polițiștii locali…

- In ziua de 14 iunie a.c., IOSUB NICOLAE MARIAN, de 37 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Campulung, județul Argeș, fara a mai reveni. Semnalmente: inaltime aproximativ 1,80 m, greutatea aproximativ 95 de kg, fața ovala, par șaten deschis, tuns scurt, ușor grizonat, ochi…