Din 1986 pana in 1991, zece femei au fost ucise in mod brutal in orasul Hwaseong, in ceea ce presa sud-coreeana numeste cel mai grav caz de crime in serie din istoria moderna a tarii. Dupa mai bine de trei decenii de la prima crima, politia a anuntat ca un suspect a fost identificat pentru cel putin 3 din cele 10 omoruri, dar ca nu va fi adus in fata unei curti de judecata.