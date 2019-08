Poliția din Barcelona îi ajută pe amatorii de scăldat prădați de hoți să-și înlocuiască hainele furate Orașul catalan gazduiește anual aproximativ 30 de milioane de vizitatori, iar numarul furturilor raportate la forțele de ordine indica ca trei persoane sunt zilnic jefuite pe strazile Barcelonei. Fiind vara, mulți turiști aleg sa-și lase lucrurile pe plaja în timp ce intra în apa, iar hoții profita de neglijența lor. Din aceasta cauza poliția a început sa împarta &"pachete de sprijin&" pe cele 10 plaje ale orașului, scrie CNN.



Mai mult de 174 de astfel de pachete le-au fost oferite amatorilor de scaldat pradați de hoți pe plajele din Barcelona. Pachetele conțin un…

Sursa articol: hotnews.ro

