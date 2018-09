Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei precizeaza, referitor la agresiunea asupra fiului lui Liviu Dragnea, ca in urma cu doua saptamani, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca a fost agresata verbal de doi necunoscuți, scrie Mediafax."In urma cu aproximativ doua saptamani, o persoana a formulat plangere cu…

- Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, si sotia acestuia au fost agresati pe strada. Agresiunea ar fi avut loc în urma cu cu 10 zile, iar procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 5 au deschis dosar penal in rem pentru amenintare si tulburarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, la TVR 1, ca le-a promis fiului lui Liviu Dragnea si prietenei acestuia ca va oficia cununia civila, dar participarea la nunta ar fi insemnat sa ii fie rusine de ea, avand in vedere

- Ministrul Agriculturii a fost surprins duminica seara, la nunta fiului lui Liviu Dragnea, intr-o ipostaza rara. Petre Daea s-a ascuns sub bancheta mașinii, de frica protestatarilor. La intrarea in Snagov, invitații, politicieni cu greutate și oameni de afaceri, au fost intampinați de un grup de protestatari…

- Cativa protestatari au blocat cu masina, vreme de cateva minute, accesul invitatilor la nunta fiului lui Liviu Dragnea, ei fiind impiedicati sa ajunga la Palatul Snagov, acolo unde are loc evenimentul. Aproximativ zece manifestanti se afla la Palatul Snagov, unde striga mesaje anti-PSD.

- Gina Alexandra Tatulescu a apare intr-o fotografie postata de Ema Uta, make-up artist & trainer. Aceasta este responsabila de look-ul miresei la acest eveniment. Nora lui Liviu Dragnea apare alaturi de mama ei și alaturi de sora sa. Ema Uta noteaza ca aceasta este prima varianta de machiaj, cele…

- "SPP nu a fost sesizat pe niciunul dintre elementele pe care le-a precizat Liviu Dragnea în declaratia de marti, cu privire la amenintare si atentat", au declarat, potrivit Mediafax, surse din cadrul Serviciului. În ultimii ani, presedintele PSD nu a mai beneficiat de…

- Klaus Iohannis reacționat joi, la Bruxelles, cu privire la declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea in care acesta a afirmat ca presedintele e implicat in condamnarea sa in dosarul angajarilor fictive.„Nu sunt implicat și apucaturi dictatoriale nu am avut niciodata, nici nu-mi propun sa am.…