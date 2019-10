Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele personale diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Peste 10 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din Romania in primele sase luni din acest an, cei mai multi venind si plecand dinspre si spre Marea Britanie, Londra – Luton, Italia, Milano-Bergamo si Germania – Munchen, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS),…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- În tabara de la Beliș a Universitații Babes-Bolyai – gazda Aristoteles Workshop în acest an, cei 12 participanți din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria și-au întâlnit tutorii. Profesorii…

- Tarile membre UE care au acordat cel mai mare numar de cetatenii in 2017 au fost Italia (18% din total), Marea Britanie (15%), Germania si Franta (cate 14%), Suedia si Spania (cate 8%).In 2017, Romania a acordat cetatenia sa pentru 6.804 de straini.Principalii beneficiari ai primirii…