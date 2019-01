Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4,6 milioane de pachete cu tigari de contrabada, in valoare de 8,6 milioane de euro au fost confiscate de politistii de frontiera, impreuna cu inspectorii vamali, in ultimul an. Cel mai des traficantii folosesc masini modificate sau folosesc rute greu accesibile auto.

- Politistii de frontiera, independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate, au retinut anul trecut in vederea confiscarii 4.670.000 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 8,6 milioane de euro, informeaza un comunicat al Inspectoratului…

- Politistii de frontiera au confiscat 1.668 de pachete cu tigari de contrabanda si 7.068 bucati materiale pirotehnice, pe care doi cetateni romani, sot si sotie, intentionau sa le comercializeze pe piata neagra din localitatile judetului Mehedinti, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera,…

- Polițiștii de frontiera au confiscate aproximativ un milion de pachete de tigari, pe care trei cetateni polonezi au vrut sa le introduca ilegal în tara, ascunse în colete cu rigips si vata minerala.Conform unui comunicat transmis joi de Politia de Frontiera, oamenii legii…

- Trei cetateni polonezi au fost retinuti pentru 24 de ore de autoritatile romane dupa ce au incercat sa introduca in tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, aproape un milion de pachete de tigari de contrabanda de provenienta ucraineana, a caror valoare pe piata neagra depaseste 10…

- "In data de 12 noiembrie, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au desfasurat activitati specifice in zona de competenta, ocazie cu care a fost oprit in trafic pentru control, in apropierea municipiului Timisoara, un automarfar inmatriculat…

- Politia Romana anunta ca, in urma actiunilor desfasurate in ultima saptamana pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost intocmite 95 de dosare penale. Totodata, 40 de persoane au fost prinse in flagrant, fiind confiscate bunuri in valoare de 1.600.000 de lei.

- Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, pe data de 23 octombrie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala de pe raza…