- Nava MAI 1104 a Politiei de Frontiera a preluat misiunea de supraveghere europeana a frontierei albastre de pe coasta elena a Marii Egee, unde va asigura serviciile de securitate si patrulare timp de trei luni, dupa ce a efectuat transferul serviciului permanent cu echipajul navei MAI 1101, informeaza…

- Conform sursei citate, in perioada 01.07.2019 - 30.09.2019, echipajul navei MAI 1104 este detasat in Grecia, preluand indatoririle de serviciu la frontiera maritima a Uniunii Europene de la nava maritima de patrulare MAI 1101 (proiect P-157), din cadrul Garzii de Coasta, care a participat la misiunea…

- Nava MAI 1101 a predat stafeta navei MAI 1104 a Politiei de Frontiera Romane care va supraveghea, timp de 3 luni, frontierele Europei din Marea Egee In data de 09.07.2019, politistii de frontiera, membrii ai echipajului navei maritime MAI 1101 din dotarea Garzii de Coasta, s-au intors acasa, dupa o…

- Garda de Coasta a atribuit un contract in urma unei licitatii pentru achizitia serviciului de agenturare nave. Atribuirea s a facut la data de 18 iunie 2019. Obiectul contractului consta in agenturarea navelor apartinand Politiei de Frontiera Romane pe durata deplasarii si desfasurarii misiunilor internationale.…

- In perioada 07 mai ndash; 15 iunie 2019, Politia de Frontiera Romana, prin Garda de Coasta, a participat la operatiunea maritima "Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea MMO Black Sea 2019", organizata de Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX , desfasurata…

- CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. În cei cinci ani, peste 6 milioane de traversari ale cetațenilor moldoveni au fost înregistrate la ieșirea din țara prin punctele de trecere situate la hotar cu România și Aeroportul Internațional Chișinau. Totodata, potrivit datelor prezentate…