Stiri pe aceeasi tema

- ​O bomba care viza politisti a explodat luni dimineata în Irlanda de Nord, la Newtonbutler, în apropierea frontierei cu Irlanda, fara a face victime, a anuntat politia locala, evocând posibila responsabilitate a unor grupari care se revendica de la Armata Republicana Irlandeza (IRA),…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza news.ro.Boris Johnson a declarat ca Guvernul…

- Noul premier britanic Boris Johnson a promis marti, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau irlandez Leo Varadkar, sa nu reintroduca ''niciodata'' controalele fizice la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, potrivit Reuters si AFP. …

- [caption id="attachment_46676" align="alignleft" width="300"] In fotografie: Aseara, la punctul de trecere a frontierei Leușeni[/caption] In seara zilei de 28 iulie, incepand cu ora 18:30 și pana la ora 23:30 a fost inregistrat un flux continuu și majorat atat de calatori, cat și mijloace de transport…

- Franța ar putea folosi controalele de la frontiera pentru a obține un avantaj politic, în cazul în care Brexit va avea loc fara o înțelegere, a avertizat miercuri ministrul britanic pentru Finanțe, Philip Hammond, potrivit Mediafax. "Vor folosi amânarea schimburilor comerciale…

- Conform sursei citate, in perioada 01.07.2019 - 30.09.2019, echipajul navei MAI 1104 este detasat in Grecia, preluand indatoririle de serviciu la frontiera maritima a Uniunii Europene de la nava maritima de patrulare MAI 1101 (proiect P-157), din cadrul Garzii de Coasta, care a participat la misiunea…

- Patru barbati aflati intr-o ambarcatiune de agrement ce plutea sambata in deriva pe Marea Neagra, in urma unor defectiuni tehnice, au fost salvati de politistii de frontiera de la Mangalia, a informat, sambata, Garda de Coasta informeaza Agerpres. "In data de 15.06.2019, Sistemul Integrat de…

- Irlandezii sunt chemati vineri la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, un scrutin aflat sub semnul Brexit-ului, date fiind ingrijorarile privind consecintele economice ale iesirii Marii Britanii, cel mai important partener comercial al tarii, din Uniunea Europeana, transmit…