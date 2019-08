Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera din Vama Borș, județul Bihor, ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. Astfel, in cursul zilei de marti, 13 august, in jurul orei 02.30, la…

- Circulatia pe Podul Prieteniei prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse se desfasoara astazi, alternativ, pe cate un sens de circulatie, intre orele 10.00-14.00, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Vor fi executate masuratori…

- Un cetatean bulgar a incercat sa intrduca in Romania 33.600 flacoane tip spray cu insecticid care aveau etichete contrafacute. Barbatul a fost depistat la intrarea in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse și acum este cercetat acum pentru punere in circulatie de substante…

- Nu mai puțin de 30.000 de camioane cu pietriș din Romania au fost folosite la realizarea autostrazii M4 din Ungaria. Acestea au tranzitat un punct de trecere al frontierei deschis special pentru transporturi, care a fost inchis joi, 1 august. Operațiunile de transport s-au incheiat. Inspectoratul Teritorial…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, judetul Dolj au descoperit 4.500 de comprimate si 2.625 fiole cu substante dopante cu grad mare de risc intr-un microbuz condus de un cetatean...

- Noua cetațeni din Irak, Siria si Turcia au fost descoperiți, in aceasta dimineața, ascunși intr-un TIR la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera. Aceștia incercau sa iasa, astfel, din Romania. "Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii de…

- Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu și galben pe tot cursul Dunarii. Avertizarea intra in vigoare miercuri dimineața și este valabila pana pe 15 iunie. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarirea Apelor (INHGA) transmite ca atenționarea cod galben intra in vigoare miercuri la ora 06.00…