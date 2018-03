Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-o masina de pe platforma unui vagon dintr-un tren de marfa international. Cei doi au fost prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, pe sensul de iesire din tara, in trenul Inter-Regio…

- Peste 6 kg de heroina au fost descoperite la punctul de Trecere a Frontierei Calafat, în masina a doi cetateni bulgari, drogurile fiind ascunse în într-un spatiu special amenajat în lateralele banchetei din spate, anunta Politia de

- Punctul de trecere a Frontierei Turnu Magurele a fost inchis, joi dupa-amiaza, din cauza vremii rele care s-a abatut asupra sudului Romaniei in luna martie. Probleme sunt și la Bechet, unde apele Dunarii au crescut considerabil. Acolo mai pot trece cu bacul doar autovehiculele cu masa mai mica de 3,5…

- Coloane mari de camioane erau formate, luni dimineata, la toate punctele de trecere a frontierei catre Ungaria, dupa restrictiile de weekend aplicate de tara vecina traficului greu, iar la Nadlac II, pe autostrada, se asteapta aproape sase ore pentru control, desi se lucreaza pe cinci artere.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, fost ofiter la IPJ Arad, a fost arestat preventiv dupa ce a facut scandal intr-un bar din incinta Garii Brasov. La interventia fortelor de ordine, el a amenintat politisti care au intervenit sa il calmeze. Incidentul s-a petrecut in acest weekend, sambata seara, cand…

- Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, peste 9.250 de automarfare au trecut prin punctele de trecere de la frontiera de vest, iar pentru fluidizarea traficului a fost marit numarul arterelor de control la Nadlac II, Bors, Nadlac si Varsand. Traficul pentru autoturisme si mijloacele de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota au depistat trei persoane din Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, evitand controlul de frontiera. In data de 04.03.2018, in jurul orei 02.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota,…

- Soferii de TIR-uri care se indreptau spre vestul Europei au avut de asteptat ore in sir pentru a putea tranzita frontiera romano-ungara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, de pe autostrada, autocamioanele care asteptau la rand formand o coada de peste zece kilometri. Potrivit purtatorului…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Nicio zi fara acțiuni ilegale! Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, patru persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar altele doua aflate in conflict cu legea, precum și un mijloc de transport pus la consemn au fost reținute, noteaza Noi.md. Tot pe parcursul zilei de ieri,…

- In ultimele 24 de ore, sapte persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere, iar altele sapte care se aflau in conflict cu legea au fost reținute, relateaza Noi.md. Politia de Frontiera mai anunta ca, pe parcursul zilei de ieri, au inregistrat o tentativa de trecere a…

- Un tanar de 32 de ani a reusit sa-si conduca masina prin Europa fara a detine permis de conducere legal, folosindu-se de un permis fals britanic. Traseul i-a fost intrerupt in frontiera romana, unde a fost depistat de politistii de frontiera aradeni. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak…

- Sistem performant de control la granita, testat la Calafat Foto: Arhiva. La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat a fost testat, timp de saptamâna, un sistem performant de control la granita, în cadrul unui proiect de cercetare, la care participa un consortiu de firme si autoritati…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de aproximativ 60.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile norvegiene, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat transmis presei luni. In data ...

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat si o femeie din Federatia Rusa care au incercat sa iasa ilegal din tara folosindu-se de documente false bulgaresti. La Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, s-au prezentat pentru a iesi din tara, calatorind ca pasageri intr-un tren Inter - Regio,…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni împreun cu inspectorii vamali au descoperit peste 4700 de igarete ascunse întrun loca special amenajat în rezervorul unui autoturism.În data de 20 ianuarie a.c. în Punctul de Trecere a Frontierei…

- Din cauza drumurilor inzapezite și intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, ramane cu activitatea suspendata punctul de trecere Ceadir-Lunga - Maloiaroslaveț, la fel, se circula cu dificultate prin punctul de trecere Saiți-Lesnoe. - șase persoane au incalcat regimul zonei de frontiera…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Din cauza intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, de la ora 06.30, doua puncte de trecere a frontierei, Giurgiulesti-Reni si Ceadar-Lunga – Maloiaroslavet, si-au sistat activitatea, anunta Politia de Frontiera.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Fiat Punto, in valoare de 10.000 lei, cautat de autoritatile din Germania. Ieri, la ora 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota s-a prezentat pentru…

- Cinci persoane au fost reținute, iar alte șase au încalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere în ultimele 24 de ore, în urma desfașurarii activitaților de supraveghere și control al poliției de frontiera. De asmenea, poliția de frontiera…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al DIICOT, procurorii au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc in forma continuata. Cei trei "au…

- Potrivit primelor informatii, se pare ca accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate. In masina de taxi se afla o clienta. Atat femeia, cat si soferul taximetrului au suferit rani, fiind transportati la spital. Celalalt sofer a scapat cu contuzii minore. Politia a deschis un…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia cu intentia de a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi, a declarat sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Poliția de Frontiera anunța ca in ultimele 24 de ore 58 137 de persoane au traversat frontiera, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, comparativ cu aceeași zi a anului trecut fluxul este in creștere cu 4,21%. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost: PTF Leușeni…

- Sute de mii de persoane au tranzitat in ultimele doua saptamani frontiera romano-moldoveana, astfel ca, in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au luat cu asalt frontiera…

- Si la aceasta ora situația ramine neschimbata la punctul de trecere comun Criva-Mamaliga, unde se menține un flux sporit de calatori și mijloace de transport. In acest context, Politia de Frontiera le recomanda moldovenilor care și-au planificat vacanțele la munte in Ucraina sa opteze pentru punctele…

- La ora actuala, in punctul de trecere Leușeni se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport. Teritoriul dintre punctele de trecere Leușeni și Albița este aglomerat, acest fapt ingreuneaza traversarea frontierei moldo-romane pe sensul de ieșire din țara.

- La ora actuala, in punctul de trecere Leușeni se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport, anunța Poliția de Frontiera, citat de NOI.md Potrivit sursei, este aglomerat teritoriul dintre punctele de trecere Leușeni și Albița, acest fapt ingreuneaza traversarea frontierei moldo-romane…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, Politia de Frontiera a inregistrat mai multe acțiuni ilegale. Astfel, sase persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar cinci cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Totodata, pe parcursul zilei de ieri opt…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 50 355 traversari, dintre care un numar de 27 379 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Otaci (8 643 traversari persoane) și Leușeni…

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…