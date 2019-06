Poliţia de frontieră a interceptat 40 de migranţi afgani ilegali pe care i-a trimis în Serbia Migrantii intrasera pe teritoriul ungar prin apropierea localitatii Asotthalom, la 180 kilometri sud de Budapesta. Ungaria a ridicat un gard inalt de 3 metri, dublat de sarma ghimpata, pe toata lungimea frontierei sale cu Serbia (175 de kilometri) in perioada de varf a afluxului de migranti din 2015-2016., potrivit stiripesurse.ro.



Masura a dus la utilizarea unor rute alternative de catre migranti, de exemplu a celei prin Croatia si Slovenia. Toate tarile de pe asa-numita ''ruta balcanica'' si-au inchis frontierele pentru migranti in martie 2016. Totusi, un numar semnificativ… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii intrasera pe teritoriul ungar prin apropierea localitatii Asotthalom, la 180 kilometri sud de Budapesta.Ungaria a ridicat un gard inalt de 3 metri, dublat de sarma ghimpata, pe toata lungimea frontierei sale cu Serbia (175 de kilometri) in perioada de varf a afluxului de migranti…

- Astfel, in Slovenia, media salariului net este de 1.910 euro, pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab. Slovenii sunt urmati de cei din Estonia, cu 1.650 de euro, lunar, si cei din Lituania, care au un salariu mediu de 1.635 de euro. Ierarhia continua cu salariile incasate de specialistii…

- Asociatia Modelism Alba (AMA – IPMS Romania) organizeaza, in perioada 14-16 iunie, Concursul International de Machete Statice “Trofeul AMA”, ajuns la ediția a IX-a. Structurat dupa criterii bine stabilite in baza regulamentelor internationale in domeniu, concursul nostru a beneficiat de la an la an,…

- Zilele trecute, la Sibiu, s-a disputat ediția a treia a turneului internațional de judo “Cupa Speranțelor”, ce a reunit in jur de 500 de competitori aparținand unor cluburi de profil din țara și strainatate (Austria, Bulgaria, Bosnia, Cehia, Croația, Grecia, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia,…

- Agentia a desfasurat echipe pentru a sprijini autoritatile albaneze 'sa consolideze managementul frontierelor si securitatea' la granita cu Grecia, a informat Comisia Europeana. Grecia este stat membru al Uniunii Europene, iar operatiunea se desfasoara cu acordul 'tuturor tarilor vizate', precizeaza…

- Deloitte Romania da startul inscrierilor pentru cea de-a 20-a ediție a competiției Technology Fast 50 Europa Centrala, prestigiosul clasament regional care se adreseaza companiilor cu o creștere accelerata in domeniul tehnologiei. Companii locale mari și mici, publice sau private, se pot inscrie acum…

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…

- ''Inca exista prea multi migranti ilegali si o amenintare latenta a terorismului'', a mentionat Ministrul de interne austriac Herbert Kickl in scrisoarea trimisa executivului comunitar. Controalele respective ar fi urmat sa se incheie la data de 11 mai. La frontierele interne din spatiul Schengen…