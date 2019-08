Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Române anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea unui sistem mobil autonom de scanare a vehiculelor si containerelor, cu o valoare estimata de 7.395.640 lei.

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea unui sistem mobil autonom de scanare a vehiculelor si containerelor, cu o valoare estimata de 7.395.640 lei. Produsul va fi livrat la sediul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, in incinta…

- Politia Romana se pregateste sa cheltuiasca 900.000 de euro pe drone. De ce este alocata o suma atat de mare de bani si pentru ce vor fi folosite? Politia a evitat sa ofere detalii clare, in ciuda insistentelor Ziare.com. Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a lansat, pe…

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- Politia Romana, prin Directia de Politie Transporturi, efectueaza permanent actiuni si controale in porturile maritime, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor economico financiare. Actiunile desfasurate de politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, in primele sase luni ale anului…

- Peste 100 de bancnote contrafacute in euro si dolari au fost descoperite si scoase din circulatie de politisti, in urma unei perchezitii domiciliare desfasurata la Odorheiu Secuiesc, un barbat fiind retinut in acest caz, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General…

- Specialiști din mai multe state și organisme europene in domeniul securitații și terorismului discuta, incepand de astazi, la Brașov, scenarii de acțiune impotriva terorismului, luand ca studiu de caz Piața Sfatului. Ei analizeaza scenarii posibile, vulnerabilitați ale zonei, precum și soluții de prevenire…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, intrerupt la kilometrul 180 din cauza unui accident grav soldat cu un mort și șase raniți, a fost reluat dupa aproape o ora și jumatate, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza mediafax."In judetul Constanta, circulatia…