- Politia politica din Cehoslovacia comunista (StB) a inceput sa colecteze informatii despre actualul presedinte al SUA, Donald Trump, dupa casatoria acestuia, in 1977, cu prima sa sotie, Ivana Zelnickova, nascuta la Zlin, in Cehoslovacia, relateaza marti EFE. StB a strans informatii cu…

- Pachetul a fost interceptat „la un oficiu postal”, a afirmat Jeff Zucker, seful CNN, intr-un mesaj scris transmis angajatilor. „Nu exist un pericol iminent pentru sediul CNN”, a adaugat el. Politia din Atlanta a informat ca a raspuns luni dimineata unui apel privind un pachet suspect la un…

- Un barbat din New York a fost arestat miercuri sub suspiciunea de pregatire a unui atentat cu bomba, intentionand sa se arunce in aer in capitala Statelor Unite in ziua alegerilor de la inceputul lunii noiembrie, pentru a atrage atentia asupra convingerilor sale politice, a informat presa locala,…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP preluata de Agerpres…

- Guvernul cubanez vrea o relatie "civilizata" cu Statele Unite, in ciuda embargoului impus din 1962, a declarat duminica presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, potrivit AFP. Vorbind cu jurnalistii cubanezi la sosirea sa la New York, Diaz-Canel a spus ca va denunta, in discursul sau in fata Adunarii…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, anunța The Guardian . Manafort, despre care se spune ca ar discuta acordul cu procurorul Robert Mueller, care se pregatește pentru…

- Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a fost platit de o firma de lobby din Statele Unite, pentru a trimite scrisoarea adresata presedintelui Klaus Iohannis. Politicianul american, care nu detine nicio functie publica la Washington, a recunoscut pentru publicatie Politico faptul ca a primit bani…