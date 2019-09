Stiri pe aceeasi tema

- Politia Prahova face un apel catre populatie pentru gasirea lui Laurentiu Matei, barbatul suspectat ca si-a ucis iubita de 17 ani. Crima a avut loc, sambata dimineata, in comuna prahoveana Sotrile, intr-un sat unde locuieste o cumunitate de rromi.

- Politia Prahova face un apel catre populatie pentru gasirea lui Laurentiu Matei, barbatul suspectat ca si-a ucis iubita de 17 ani. Crima a avut loc, sambata dimineata, in comuna prahoveana Sotrile, intr-un sat unde locuieste o cumunitate de rromi.

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova face apel la cetațeni ca, in cazul in care pot oferi detalii despre suspectul crimei de la Șotrile, din satul Plaiul Campinei, sa sune la 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitați de poliție. Barbatul se numește Laurențiu Marin, are 21 de ani și este…

- Politia a lansat un apel in vederea depistarii tanarului suspectat ca si-a ucis iubita. Sambata dimineata, trupul neinsufletit al tinerei de 17 ani a fost gasit in casa lui. Ba mai mult, in primavara acestui an, Laurentiu Marin a mai incercat o data sa o ucida.

- Politistii din Prahova fac apel la populatie pentru gasirea barbatului suspectat ca si-ar fi ucis concubina cu un topor, potrivit NEWS.ro.”Fata de numitul Marin Laurentiu, in varsta de 21 de ani din Sotriile, Plaiul Campinei, sunt indicii ca ar fi autorul unei infractiuni de omor, victima…

- Politia cere ajutorul populatiei pentru a prinde un barbat care a agresat o tanara in Capitala marti si este suspectat ca ar fi hartuit si o a doua victima, gasita cazuta pe strada, in aceeasi seara.

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care, vineri, nu a mai revenit acasa, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane. Ea se numeste Mihaela-Adriana...

- La data de 04.07.2019, orele 18.00, Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata telefonic de catre un asistent medical din cadrul unei case de tip familial din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca un minor instituționalizat, GHEORGHE CLAUDIU, de 16 ani, a plecat voluntar din centru la data…