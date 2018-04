Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei cere sprijinul populației pentru identificarea și prinderea barbatului care in noaptea de 31 martie a dat foc la opt mașini in București.„Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini, principal suspect in comiterea infractiunii de distrugere…

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei pentru identificarea principalului suspect in cazul celor trei incendii de sambata seara din Sectorul 1 al Capitalei, in urma carora opt masini au fost distruse.

- Piromanul care a incendiat opt masini, de negasit. Autoritatile apeleaza la cetateni pentru identificarea barbatului suspectat ca ar fi încercat sa dea foc si unui bloc. Au aparut și primele imagini.

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale identificat și indisponibilizat doua autoturisme. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au depistat, pe raza municipiului, doua autoturisme cautate de autoritațile...

- La patru zile de la incidentul care a ingrozit Capitala, politia continua sa il caute pe piromanul care a incendiat opt mașini in sectorul 1. In cursul zilei de astazi, polițiștii au facut publica imaginea cu principalul suspect.

- Politistii au publicat prima fotografie cu piromanul care a incendiat sambata seara opt masini in Bucuresti. Fotografia acestuia este, de fapt, o captura facuta de pe camerele de supraveghere din apropiere.

- Un adolescent de 17 ani din satul Parjota, raionul Rașcani a disparut fara urma. Baiatul a plecat de acasa la data de 26 martie, iar de atunci este de negasit. Inspectoratul de Poliție Rașcani cere ajutorul cetatenilor pentru a-l gasi pe adolescent.

- Autorul celor trei incendii din Capitala de sambata seara, in urma carora au fost avariate opt masini, inca nu a fost prins de politisti.Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat, pentru MEDIAFAX, ca suspectul celor trei incendii din Capitala, in urma carora au fost avariate opt masini,…

- Polițiștii salajeni au acționat, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru liniștea și siguranța cetațenilor, prin misiuni in sistem integrat, in dispozitivul curent de ordine si siguranta publica. Prioritare au fost acțiunile de prevenire si descurajare a oricaror evenimente care afecteaza siguranța…

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- Un accident grav a avut loc duminica dimineata in Bucuresti, dupa ce un cetatean turc a pierdut controlul asupra volanului si a lovit 8 masini parcate. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit politistilor rutieri, tamponarea a avut loc pe strada Doamna Ghica, sensul Colentina catre Heliade…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Un cetatean turc aflat la volanul unui autoturism a lovit opt masini parcate pe strada Doamna Ghica din Capitala. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Barbatul a fost dus la Institutul National de Medicina Legala pentru prelevarea de probe biologice. La testarea cu alcoolscopul a rezultat o alcoolemie…

- Sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 32.000 de lei au fost aplicate, vineri, de politistii Capitalei in urma unor controale la opt societati comerciale din sectorul 6.Citeste si: Traian Basescu, TIR DE ATACURI in scandalul momentului: 'Cum Dumnezeu ramane cu MINCIUNA incrancenata…

- In București, primele semne de primavara sunt gropile din asfalt. Autoritațile din Capitala promit ca vor incepe sa le astupe. De vina e și calitatea asfaltului, nu doar fenomenul repetat de ingheț-dezgheț.

- Cora Muntean, o jurnalista din București, a postat duminica seara, pe pagina ei de Facebook un mesaj emoțional. Jurnalista a fost talharita și agresata fizic sambata seara in Capitala, in zona Arcului de Triumf, iar acum vrea sa transmita tuturor un mesaj – indiferent cat de complicat sau anevoios e…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu atentioneaza toti cetatenii romani interesati de un contract de munca in strainatate ca, incepand cu data de 05.03.2018, AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe. CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract…

- Iarna a revenit in plina primavara. Drumurii au ieșit la lucru și au dezapezit drumurile din Capitala. Pe șosele se circula in condiții de iarna. Mai multe autospeciale de la Exdrupo au fost scoase pentru deszapezire si au fost imprastiate mai mute de tone de nisip si sare.

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Mașini cu defecțiuni tehnice și fara autorizație, asta au depistat angajații Inspectoratului Național de Patrulare dupa ce timp de cateva zile au verificat activitatea taximetriștilor. Astfel, inspectorii de patrulare au identificat 218 de contravenții comise de catre conducatorii transportului de calatori…

- Programul Rabla a demarat joi, 15 martie, si are un buget suficient pentru a finanta achizitia a peste 20.000 de electrice si hibride. Programul se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si pentru cele juridice. Bugetul alocat este de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia ”Rabla Plus” va incepe…

- Accesul cetațenilor romani la locurile de munca vacante oferite de angajatorii din strainatate se poate face prin rețeaua EURES, prin aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state , prin intermediul firmelor private de plasare a forței de munca sau prin cautare individuala. Pentru…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Un microbuz in care se aflau sase persoane, dar si alte patru autoturisme au ramas blocate in zapada pe drumul judetean care leaga Floresti de Nedelea. In ajutorul lor au intervenit echipele de la ISU Prahova, dar si de la primaria Floresti.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite.

- Intamplare ca-n filme pentru un dentist din Capitala. Barbatul a fost amendat de Politie cu 10.000 de lei pentru ca i-a fost spart cabinetul stomatologic. Medicul a raportat furtul la politie a oferit drept dovezi imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar a fost tras la rasoundere dintr-un…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza un loc de munca, conform Mediafax.ro.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar sub ochii copilului ei, ce pare sa nu aiba mai mult de 5 ani. Mama tipa si cere sa fie lasata in pace, dar oamenii…

- Politistii cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta – 112. Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost sesizati despre disparitia fetiței AIOANEI ALEXANDRA…

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta ndash; 112.Potrivit Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au fost sesizati despre…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Piromanul din Prahova a fost prins de polițiști, dupa ce a incendiat opt case din Calugareni! Din fericire, imobilele erau nelocuite și nu au existat victime. Toate incendiile au fost provocate in ultima luna, incepand cu noaptea din Ajunul Craciunului. Ultimul incendiu a fost provocat saptamana trecuta,…

- Inspectoratul National de Investigatii solicita ajutorul cetatenilor la identificarea persoanelor care apar in imaginele video de mai jos. Acestea sunt cautate de catre ofiterii de investigatii fiind suspectate de comiterea furturilor in serie din terminalele de plata.

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…