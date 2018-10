Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Ploiesti, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Minora se numeste Roman Ramona si are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiesti si nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitatile procedurale,…

- Polițiștii din Prahova cauta doi minori de 13 și 14 ani, care au plecat voluntar dintr-un centru de primire in regim de urgența din Ploiești și nu au mai revenit. Minorii se numesc Purcaru Mihai Dragoș și Bunoiu Ionuț Costin și au 13 și 14 de ani. Aceștia au plecat voluntar…

- Polițiștii din Prahova cauta un barbat de 72 de ani, din Ploiești, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Barbatul se numește BOLOHAN TOADER și are 72 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiești și nu a mai revenit. Au fost demarate,…

- Femeia se numește CONSTANTINESCU STELIANAși are 64 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Urlați și nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitațile procedurale, polițiștii efectuand investigații pentru gasirea persoanei in cauza. Aceasta are urmatoarele…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati, miercuri, de catre o femeie de 33 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa minora, Gherman M. V., de 16 ani, a plecat, in mod voluntar, de ...

- F.T. Ieri dupa-amiaza, poliția prahoveana a anunțat ca in custodia acesteia se afla o geanta cu bani, al carei proprietar era, inca, necunoscut. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, geanta a fost gasita in Paulești, de catre o femeie in varsta de 81 de ani, care…

- O femeie de 81 de ani a gasit in Paulesti, judetul Prahova, o geanta cu bani, pe care a predat o politiei. Sambata, 18 august, politistii din Paulesti au fost sesizati de catre o femeie din localitate, despre faptul ca a gasit o suma de bani intr o geanta aruncata langa niste tomberoane pentru colectare…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o tanara de 28 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul din Campina și nu a mai revenit. Tanara se numește ONEATA LAVINIA-MADALINA și are 28 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate…