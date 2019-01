Stiri pe aceeasi tema

- Doi indivizi periculoși sunt cautați de Poliția metropolitana în legatura cu uciderea românului Tudor Simionov, în noaptea de Anul Nou, în fața unui local din Londra unde lucra ca bodyguard, scrie BBC.Tudor Simionov, fost sportiv de performanța al clubului Dinamo București,…

- Poliția britanica a facut un anunț despre doi suspecți in cazul morții romanului Tudor Simionov, care a fost ucis in noaptea dintre ani. Doi barbați sunt cautați de poliția londoneza in legatura cu uciderea romanului Tudor Simionov in capitala britanica, de Revelion. Polițiștii au cerut ajutorul populației…

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, de obicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti.

- Poliția londoneza a anunțat ca a fost prins principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și colegii in timpul unui conflict violent in fața unui...

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Tudor Simionov, romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi…

- Sportivul roman Tudor Simionov, canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde lucra ca bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de catre presa engleza, informeaza...

- Poliția britanica a anunțat ca l-a reținut pe principalul suspect al crimei careia i-a cazut victima romanul Tudor Simionov. Incidentul a avut loc in noaptea de Anul Nou, la un club exclusivist din londra, unde Tudor lucra la paza. Metropolitan Police a anunțat, intr-un comunicat, ca un tanar de 26…

- Poliția londoneza a facut apel la toți cei care pot oferi informații, sa se adreseze organelor competente, pentru a putea ajuta in cursul anchetei. Presa britanica il numește „erou" pe romanul care a murit facandu-și datoria. Mai multi indivizi inarmati cu sabii si arme de foc au incercat…