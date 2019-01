Stiri pe aceeasi tema

- Doi “indivizi periculosi” sunt cautati de politie, intrucat sunt supectati ca ar fi implicati in moartea romanului Tudor Simionov, decedat la 33 de ani, dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori.

- Poliția britanica a facut un anunț despre doi suspecți in cazul morții romanului Tudor Simionov, care a fost ucis in noaptea dintre ani. Doi barbați sunt cautați de poliția londoneza in legatura cu uciderea romanului Tudor Simionov in capitala britanica, de Revelion. Polițiștii au cerut ajutorul populației…

- Politia engleza investigheaza cazul in care Tudor Simionov a fost ucis in dimineata zilei de 1 ianuarie 2019, iar joi a arestat un barbat de 26 de ani pe nume Imran Mostafa Kamel. Acesta urmeaza sa fie judecat pentru detinerea ...

- Poliția londoneza a anunțat ca a fost prins principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și colegii in timpul unui conflict violent in fața unui...

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Tudor Simionov, romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi…

- Poliția britanica a anunțat ca l-a reținut pe principalul suspect al crimei careia i-a cazut victima romanul Tudor Simionov. Incidentul a avut loc in noaptea de Anul Nou, la un club exclusivist din londra, unde Tudor lucra la paza. Metropolitan Police a anunțat, intr-un comunicat, ca un tanar de 26…

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre…

- Poliția londoneza a facut apel la toți cei care pot oferi informații, sa se adreseze organelor competente, pentru a putea ajuta in cursul anchetei. Presa britanica il numește „erou" pe romanul care a murit facandu-și datoria. Mai multi indivizi inarmati cu sabii si arme de foc au incercat…