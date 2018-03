Poliţia Capitalei: Tânărul prins conducând fără permis, arestat preventiv Tanarul care a fost prins de politistii bucuresteni in timp ce conducea fara permis a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit biroului de presa al Politiei Capitalei. Conform sursei citate, tanarul a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice si conducerea fara permis. Un barbat in varsta de 27 de ani, care conducea fara permis auto, a fost retinut, vineri, dupa ce acesta a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor bucuresteni, care au fost nevoiti sa traga focuri de arma, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Un barbat in varsta de 27 de ani, care conducea fara permis auto, a fost retinut, vineri, dupa ce acesta a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor bucuresteni, care au fost nevoiti sa traga focuri de arma, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Potrivit sursei…

- Polițiștii Secției nr.1 Vlaicu au depistat in trafic, un tanar care conducea un autoturism fara permis. In data de 1 martie, polițiștii au depistat pe DN 7, un tanar de 26 ani, din Pecica, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Pe numele…

- Polițiștii Postului Simian au depistat, ieri, un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Mehadia, județul Caraș-Severin, in timp ce conducea un autoturism pe DN6, in localitatea Șimian, deși avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile ...

- Un barbat de 39 de ani a ajuns in arestul Politiei, in conditiile in care a fost depistat la volanul unei masini aproape in coma alcoolica, iar oamenii au constatat ca acesta nu avea nici dreptul legal de a conduce un autoturism.

- Un tanar din Cicarlau a crezut ca fuga de politisti este cea mai buna solutie pentru a scapa de raspunderea penala. A fost prins si imobilizat, iar acum atat el cat si prietenul lui sunt cercetati in cadrul dosarului penal intocmit de politistii Serviciului Rutier. In timp ce desfasurau activitati de…

- Vineri, 23 februarie 2018, in jurul orei 10.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu o motocicleta neinmatriculata si fara sa detina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar a fost intocmit dosar…

- Vineri 16 februarie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Stremt, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de barbat, cercetarile…

- La data de 15.02.2018, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Satu Mare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul Inspectoratului de Politie al Judetului Satu Mare, au organizat si…

- Un caz de acest gen a fost inregistrat la Harlau, zilele trecute, atunci cand politistii au depistat un barbat in varsta de 44 de ani care nu avea permis de conducere, iar in urma cercetarilor a reiesit si ca numerele de inmatriculare provizorii ale masinii erau expirate tocmai din anul 2015. El a fost…

- Polițiștii Biroului Rutier Pitești l-au depistat pe V.B., de 19 ani, din comuna Calinești, care, in timp ce conducea un autoturism pe str. Calea Campulung din Pitești, a efectuat manevra de depașire peste marcajul logitudinal dublu continuu ce separa sensurile de mers și a fost inregistrat de aparatul…

- Politistii Brigazii Autostrazii si Misiuni Speciale au depistat, luni seara, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, un tanar de 17 ani, din judetul Bihor, care conducea un autoturism. Din cercetari a reiesit ca tanarul ar fi furat masina de pe raza localitatii Jilava, judetul Ilfov. De…

- In statul Arkansas (SUA), un american a fost prins ca sofa fara un permis de conducere valabil. Atunci cand a fost tras pe dreapta de politie s-a mai depistat ca nu avea o asigurare pentru automobilul pe care il conducea si nici centura de siguranta cuplata.

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un barbat care conducea un tractor în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 10 februarie a.c., în jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei municipiului Gherla, aflându-se pe DC 20,…

- Gardianul de la Penitenciarul Poarta Alba din judetul Constanta care a fost prins de politisti in timp ce isi transporta bunicul de 71 de ani, incatusat, in portbagajul masinii, a fost, sambata, arestat preventiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea activitatilor privind prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere in randul participantilor la trafic. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate peste 230 de sanctiuni contraventionale, in…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- La data de 30 ianuarie un barbat a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta fara a deține permis de conducere. In același timp s-a dovedit ca motocicleta are numere de inmatriculare false și ca ar fi fost furata din Spania.

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Un tanar din Arad a fost arestat dupa ce a furat o masina pe care a condus-o sub influenta alcoolului si fara permis. Pe numele sau magistratii au emis un madat de arestare pentru 30 de zile.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni.…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Craiova au efectuat, ieri dupa amiaza semnal regulamentar de oprire unui autoturism, pe strada Banul Stepan, insa barbatul aflat la volan nu a oprit la semnal. Oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia pe strazile ...

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Plutonierul Florin Oprea, care si a injunghiat mortal concubina intr un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul si a injunghiat, marti,…

- Tribunalul Galati l-a condamnat pe un barbat de 40 de ani la inchisoare cu executare pentru conducere a unui autovehicul fara permis si dare de mita. In incercarea de scapa de dosarul penal, individul a amenintat doi batrani cu moartea.

- La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Polițiștii clujeni au depistat un adolescent de 15 ani, care conducea un autoturism prin Huedin.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18:20, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au depistat un minor, de 15 ani, din Huedin, în timp ce conducea un autoturism…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- Culmea, toti trei au fost prinsi in jurul orei 16, insa in locuri diferite. „In jurul orei 16, politistii Postului de Politie Holboca au depistat un tanar de 23 de ani, care conducea un autovehicul pe strada Lacului, din satul Valea Lunga, comuna Holboca, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- Un barbat de 22 de ani din Craiova a fost retinut dupa ce a incercat sa mituiasca doi politisti, care i-au depistat o ruda bauta la volan si fara permis de conducere. Tanarul le-a oferit oamenilor legii suma de 500 de euro.

- Polițiști din cadrul Postului Intorsura l-au depistat, ieri, in comuna, pe Nicola Alin, de 34 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism. Barbatul nu a respectat semnalul regulamentar de oprire efectuat de oamenii legii, și-a continuat deplasarea, ...

- „În ceea ce priveste acuzatia de utilizare în cadrul... a unui aparat meduical performant marca...aflat în posesia...activitate ce s-ar fi realizat cu începere din cursul anului 2007 (...), retine ca aceasta nu se verifica. (...) Este de retinut - din nou - referirea…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- La data de 01 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Polițiștii au prins pe raza municipiului Turda un barbat de 48 de ani care conducea autoturismul sub influența alcoolului. Acesta a fost dus la spital pentru a i se recolta probe biologie pentru stabilirea alcoolemiei. La data de 14.12.2017, în jurul orei 03:57, politisti din cadrul…

- Un nou incident a fost inregistrat la metrou, o femeie sesizand politistii ca a fost amenintata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetatenilor sa ii ajute la depistarea femeii. Un suspect a fost dus la audieri, in cazul noului incident inregistrat la metrou. Politistii vor stabili daca este vorba despre…

- O femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor a fost prinsa de politisti si este audiata, miercuri dimineata. In cursul noptii, politisti ai Brigazii de Politie Transport Public Bucuresti au depistat o femeie in varsta de 36 de ani, ale carei semnalmente corespundeau…

- Nicolae Birta, in varsta de 37 de ani, din comuna doljeana Unirea, a fost arestat pentru comiterea a sapte infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Barbatul a fost prins in cinci luni de trei ori conducand baut si fara permis.

- Ieri, in jurul orei 17.30, polițiști din Campina au observat un barbat, despre care existau date ca are suspendat dreptul de a conduce, urcand la volanul unui autovehicul și deplasandu-se pe o strada din municipiu. Polițiștii au pornit in urmarirea vehiculului, somand conducatorul, cu ajutorul…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Craiova l-au depistat, azi noapte, pe strada Dr. Dimitrie Gerota din municipiu, pe S. Costel, de 40 de ani, din municipiul Rimnicu Sarat, județul Buzau, in timp ce conducea un moped neinmatriculat, fara a poseda ...

- Un tanar din Prigoria s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii din Valcea l-au prins conducand prin județul vecin fara sa fi deținut permis de conducere. Șoferul de ocazie a fost depistat in timpul unui control efectuat pe r...