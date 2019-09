Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea unui barbat banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente, savarsita la data de 27 iulie asupra unei femei de 33 de ani, in timp ce se aflau intr-o cafenea dintr-un complex comercial de pe raza Sectorului 6. Cei care pot…

- Jaful s-a produs luni, la o casa de amanet din sectorul 2 al Capitalei. O angajata a fost amenințata si imobilizata de persoane necunoscute, care au sustras bani și mai multe bunuri. "Astazi, in jurul orei 12,40, prin apel la 112 a fost sesizat faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta unei…

- USR Bucuresti solicita de urgenta Primariei sectorului 3 sa stopeze "ingroparea" Parcului Pantelimon, iar institutiilor cu atributii in domeniu sa opreasca distrugerea spatiului verde, a aleilor si a...

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei tinere care a plecat la serviciu, pe 19 august, de la domiciliul din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent, anunța AGERPRES.Citește și: Andrei Caramitru ii arata colții lui Moise Guran: ‘Are o postare halucinanta’ Persoana…

- Persoana disparuta se numeste Alina Teodora Calinoiu, este in varsta de 24 de ani si are inaltime 1,42 m, greutate 93 kg, ochi caprui, par saten deschis de lungime medie, fata rotunda, ten alb. 'La data disparitiei purta maiou alb (model barbatesc), pantaloni scurti negri, papuci de plastic albi…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care marti a plecat de la domiciliul sau din sectorul 3 si nu a mai revenit pana in prezent. "Minora disparuta se numeste Irina Elena Cristiana Voicu, este in varsta de 16 ani si are inaltimea de 1,65 m, greutatea de…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care marti a plecat de la domiciliul sau din sectorul 3 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit Agerpres. "Minora disparuta se numeste Irina Elena Cristiana Voicu, este in varsta de 16 ani si are inaltimea de 1,65 m, greutatea…

- Politistii l-au identificat pe principalul suspect in infractiunea de omor comisa in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, Sector 2, informeaza Politia Capitalei. Este vorba de un barbat care urmeaza sa fie audiat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului Tribunalului Bucuresti si de…