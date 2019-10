Sase persoane au fost retinute, in noaptea de vineri spre sambata, in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au avut loc, vineri dimineata, in Bucuresti, pentru depistarea barbatului care este suspectat de uciderea unei persoane in Piata Constitutiei. "In dimineata zilei de 4 octombrie, in baza autorizatiilor emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului…