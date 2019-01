Stiri pe aceeasi tema

- Fetita ar avea varsta de doi ani, au declarat surse din randul anchetatorilor pentru News.ro. Politisti din cadrul Serviciului Omoruri - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol,…

- ”La data de 04.01.2019, in jurul orei 15:15, Sectia 11 Politie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca, in timp ce traversa un teren viran situat in sectorul 3, un barbat necunoscut i-a smuls un lantisor de la gat si geanta si a incercat sa-i smulga si hainele”, a transmis, duminica,…

- Poliția Capitalei a facut precizari despre furtul din casa lui Joshua Castellano și transmite ca milionarului i s-au furat bijuterii și ceasuri, aflate intr-o caseta de valori. Citeste si Antonia s-a pozat topless, iar imaginile au scapat pe internet FOTO „In aceasta dimineața, prin…

- In aceasta dimineața, prin apel 112, un barbat domiciliat pe raza sectorului 2 a sesizat ca persoane necunoscute i-au sustras din locuința o caseta de valori, ce conținea bijuterii și ceasuri, anunta Politia Capitalei. Este vorba despre patronul clubului Bamboo, Joshua Castellano."La acest…

- ”Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii”, a transmis, vineri, Avocatul Poporului.Potrivit ultimelor date, numarul bebelusilor care s-au nascut…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu existenta unui focar de stafilococ auriu la Spitalul ‘Prof. Dr. Panait Sarbu’ (‘Maternitatea Giulesti’), care ar fi dus la infectarea a 23 de nou-nascuti. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare…

- DIICOT Galati s-a sesizat din oficiu in cazul atacatorului de la mall-ul din Braila si face cercetari in baza unui articol privitor la prevenirea si combaterea terorismului. Anchetatorii incearca sa afle daca fapta braileanului poate fi incadrata la acte de terorism.

- Marti, 30 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Ilfov, intr un dosar privind savarsirea infractiunilor de…