- Dupa protestul taximetriștilor de luni seara, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu si a demarat cercetari sub aspectul savârsirii infractiunii de împiedicarea sau îngreunarea circulatiei pe drumurile

- APADOR-CH, asociație pentru apararea drepturilor omului, a catalogat drept „jenant și ridicol excesul de zel” de care ar fi dat dovada Poliția Capitalei atunci cand a intocmit dosar penal celor care, in semn de protest fața de recursul compensatoriu, au aruncat vopsea roșie pe treptele MJ.„APADOR-CH…

- Mai mulți șoferi au fost depistați in trafic de polițiștii din Alba cu alcool ”la bord” și s-au ales cu dosar penal. La data de 15 decembrie 2018, in jurul orei 19.50, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe raza localitatii Cricau, l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna…

- „La data de 9 decembrie, politistii Sectiei 2 - Gara - au identificat un tanar de 21 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In urma cercetarilor s-a constatat ca la aceeasi data acesta ar fi sustras dintr-un frigider apartinand unei societati comerciale patru…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din comuna Valea Lunga s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști, in timp ce conducea un autoturism, cu 0,50 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 decembrie 2018, in jurul orei 22.00, politistii Postului de Politie Bucerdea Granoasa,…

- Politistii din Mizil, judetul Prahova au depistat o femeie care comercializa un detector de metale. Femeia a prezentat intr o cutie un detector de metale pentru care a solicitat suma de 900 de lei. In baza celor constatate, politistii au identificat femeia si au condus o la sediul politiei pentru continuarea…

- Un tanar din localitatea Telcișor s-a ales, marți, cu dosar penal, dupa ce, deși nu avea permis de conducere, a furat un autoturism lasat neasigurat de proprietar și mai apoi a purces la o plimbare. Ulterior a abandonat autovehiculul, in localitatea vecina, și a plecat liniștit mai departe, ca și cum…

- Profanatorii celor peste 50 de morminte din cimitirul de la Cap Pod Decebal din municipiul Satu Mare au fost prinsi de politisti, acestia fiind doi tineri de 16, respectiv 17 ani, informeaza marti, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Satu Mare citat de Agerpres.ro. In cursul…