Stiri pe aceeasi tema

- Romeo Paun, 34 de ani, un antrenor de box din București, a fost reținut vineri, fiind principalul suspect in dosarul crimei din Piața Constituției. Acesta e acuzat de omor. „In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus masura reținerii fața de o persoana, sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Un antrenor de box din București, Romeo Paun, se afla printre suspecții in cazul crimei din Piața Constituției, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție, barbatul aflandu-se la ora transmiterii știrii la audieri la Poliția Capitalei. Mai multe persoane au ajuns, vineri, la sediul Poliției Capitalei…

- Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au loc, vineri dimineata, in Bucuresti, pentru depistarea barbatului care este suspectat de uciderea unei persoane in Piata Constitutiei. "In dimineata zilei de 4 octombrie, in baza autorizatiilor emise de judecatorul de drepturi si libertati din…

- Echipe mixte formate din politisti de siguranta publica si jandarmi, politisti rutieri si politisti de la Serviciul Actiuni Speciale vor supraveghea zona Pietei Constitutiei, in intervale orare bine stabilite, in functie de situatia operativa concreta, a anuntat miercuri Politia Capitalei.Conform…

- Politistii din cadrul Sectiei 24 Politie au efectuat, miercuri dimineata, o perchezitie pe raza sectorului 5 in cazul maimutei care ar fi scapat dintr-o curte in urma cu o saptamana, acestia identificand in locatia respectiva alte doua primate si o camila. Politia Capitalei a informat ca actiunea a…

- Un tanar de 17 ani a agresat, joi dimineața, de persoane necunoscute in Capitala. Potrivit unor surse citate de News.ro, agresorii ar fi oameni ai strazii, care ar fi vrut sa il incendieze. „In aceasta dimineata, prin apel 112, Politia Capitalei a fost sesizata ca un tanar de 17 ani a fost victima unei…

- Politistii l au identificat pe principalul suspect in infractiunea de omor comisa in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, Sector 2, informeaza Politia Capitalei, stire preluata de AGERPRES.Este vorba de un barbat care urmeaza sa fie audiat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului…