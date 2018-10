Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul banuit ca a incercat sa jefuiasca o banca din Sectorul 2, amenințand angajații cu un cuțit, a fost prins, vineri seaara, de polițiști, acesta urmand sa fie dus la audieri, la Poliția Capitalei.Potrivit Poliției Capitalei, suspectul are 25 de ani și locuiește in București. Citește…

- Doi elevi de la Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitala au fost batuti miercuri dupa-amiaza de alti trei tineri in apropierea unitatii de invatamant, anunta Politia Capitalei, care precizeaza ca acestia au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au identificat un posibil…

- In data de 31 august a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au destructurat un grup specializat in savarsirea infractiunii de proxenetism, ce isi desfasura activitatea pe raza sectorului 4 din Capitala. Vineri, politistii din Capitala au pus in aplicare sase…

- "In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul Pirotehnic, ne ofera sprijin pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv. Verificarea vizeaza autoturismele parcate in zona Piata Victoriei si…

- Poliția Capitalei anunța ca a cerut IGPR efectuarea unui control pirotehnic preventiv al mașinilor parcate in Piața Victoriei de cei care vor participa la mitingului diasporei."In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul General…

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte…

- Luni, 09 iulie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat in varsta de 33 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni, respectiv inselaciune si falsuri, in urma carora a dobandit in mod injust suma de 22.000 lei. Potrivit Politiei Capitalei,…

- Trei persoane au fost reținute dupa ce ar fi lovit o scriitoare, cand dormea intr-o autospeciala parcata pe o strada din Capitala, acestea fiind acuzate de lovire și alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, a precizat Poliția Capitalei. Polițiștii continua cercetarile in…