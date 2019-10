Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost retinute, in noaptea de vineri spre sambata, in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. Un...

- Sase persoane au fost retinute, in noaptea de vineri spre sambata, in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au avut loc, vineri dimineata, in Bucuresti, pentru depistarea…

- In urma audierilor care au durat toata noaptea de vineri spre sambata, in dosarul crimei din Piata Constitutiei din centrul Bucurestiului, au fost retinute sase persoane pentru infractiunile de omor si instigare la omor, a transmis Politia Capitalei.Anchetatorii au anuntat ca au audiat un numar de aproximativ…

- O persoana a fost retinuta, vineri, in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in acest caz continua audierile. Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au avut loc, vineri dimineata, in…

- Un antrenor de box din București, Romeo Paun, se afla printre suspecții in cazul crimei din Piața Constituției, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție, barbatul aflandu-se la ora transmiterii știrii la audieri la Poliția Capitalei. Mai multe persoane au ajuns, vineri, la sediul Poliției Capitalei…

- Echipe mixte formate din politisti de siguranta publica si jandarmi, politisti rutieri si politisti de la Serviciul Actiuni Speciale vor supraveghea zona Pietei Constitutiei, in intervale orare bine stabilite, in functie de situatia operativa concreta, a anuntat miercuri Politia Capitalei.Conform…

- Oamenii legii au descins in aceasta dimineața la Aeroportul Internațional Chișinau, ”Avia Invest” și la domiciliile mai multor membri ai comisiei care au examinat concesionarea Aeroportului Internațional Chișinau.