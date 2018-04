Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei pentru identificarea principalului suspect in cazul celor trei incendii de sambata seara din Sectorul 1 al Capitalei, in urma carora opt masini au fost distruse. "Politia Capitalei solicita sprijin pentru identificarea barbatului din imagini,…

- Imagini uriase vor fi proiectate, in premiera, pe Muzeul Antipa, Palatul Stirbei si Arcul de Triumf, in cadrul festivalului Spotlight, ce se va desfasura intre 12 si 15 aprilie, in Capitala, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. In aceasta perioada, Calea Victoriei va deveni…

- Un Boeing 737 al companiei Blue Air care ar fi trebuit sa ajunga in aceasta seara de la Cluj la Bucuresti a fost nevoit sa revina pe pista aeroportului din Cluj-Napoca, la scurt timp dupa decolare.

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei…

- "Cheia intelesului" a mitropolitului Varlaam, prima carte tiparita la Bucuresti, in 1678, a fost adjudecata joi seara la pretul de 3.750 de euro la licitatia Artmark organizata in Capitala. Printre loturile adjudecate la preturi ridicate la licitatia "Imagini ale sacrului, inclusiv 66 de carti importante…

- Adrian Boingiu are dispoziție, pentru turul de elita de la Ploiești, un lot format din jucatori crescuți in toate zonele țarii Azi, de la ora 19:00, puștii vor juca meciul decisiv pe "Ilie Oana" contra Ucrainei (liveVIDEO pe gsp.ro). Astfel, cei mai mulți provin din București, in timp ce Timișoara și…

- Este ancheta penala dupa deszapezirea care a ranit mai multi oameni intr-o statie de tramvai din Capitala. Tanara filmata in timp ce este aruncata de valul de zapada a depus plangere la Politie. Are dureri si spune ca viata i-a fost pusa in pericol, pentru ca a fost aruncata pe sosea, in fata masinilor.…

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea.

- Un medic, de 38 de ani, a fost gasit mort la locul de munca marti dimineata. Barbatul a intrat de garda, aseara, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului “Sfantul Ioan” din Capitala. Colegii l-au gasit fara viata, iar din ...

- La cei 8 ani impliniti, Iuliana Alexandra Paramanov, din Botosani, poate rosti un singur cuvant: mama. In urma cu cinci ani a fost diagnosticata cu o boala rara, care a impiedicat-o sa se dezvolte ca un copil normal, sa poata vorbi sau sa poata merge singura. Si, ca si cum nu ar fi fost indeajuns, pe…

- In ultimele sase luni, autoritatile locale din Bucuresti s-au intrecut in anunturi in ceea ce priveste constructia de spitale, astfel incat pe harta unitatilor spitalicesti din Bucuresti s-au adaugat patru spitale noi, deocamdata, doar pe hartie. Si SRI vrea sa construiasca o unitate medicala.

- Un barbat din Bucuresti, recidivist, arestat ultima data pentru furt, la inceputul acestui an, a fost eliberat din arestul Sectiei 12 din greseala. Barbatul a fost condamnat, insa, in decembrie anul trecut, pentru ca a condus fara permis si sub influenta alcoolului, iar instanta precizase la revocarea…

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- La data de 13 februarie 2018, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat si o femeie, ambii de 36 de ani, din Bucuresti, ca persoane banuite de comiterea unui furt in data de 17 iulie 2017, dintr-un apartament din Alba Iulia. La…

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.Un…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu, este noua sportiva a clubului CSM București. Ea va concura in premiera pentru gruparea din Capitala la Campionatul Național indoor, programat in acest weekend, in Sala "Lia...

- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier, produs intr-un cartier de fite din Capitala. Din primele informatii, se pare ca impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. In imaginile filmate la scurt timp de la lovitura se observa ca afaceristul…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi la varsta de 101 ani, a fost inmormantat duminica cu onoruri militare, in cripta familiei de la Cimitirul Bellu din Capitala. Slujba a fost oficiata de episcopul greco-catolic de Bucuresti, Mihai Fratila, in prezenta a cateva sute de persoane,…

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- Directoarea unei gradinite private din Capitala a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce a fost injunghiata de catre fostul ei sot, incidentul avand loc in biroul femeii din unitatea de invatamant. Victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Marius Cristian Botan,…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Politia Capitalei a gasit intr-un apartament o adevarata fabrica de haine contrafacute. In locuinta se aflau obiecte contrafacute ale unui important brand de articole sportive. Intreaga marfa a fost confiscata si urmeaza sa fie distrusa. A fost deschisa o ancheta si dosar penal pentru…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Inventivitatea infractorilor nu mai e de mult o noutate pentru polițiștii care sunt, mai tot timpul, pe urmele raufacatorilor. Un individ dintr-o comuna de langa București a ticluit un plan ingenios de a scoate bani. Țeparul se dadea comisar-șef in cartierul Floreasca din Capitala și cerea bani de la…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…