Politia britanica a identificat persoana din spatele scurgerii mai multor informatii clasificate transmise in Centrala de ambasadorul Regatului Unit la Washington, eveniment care a provocat o criza diplomatica intre cele doua tari, a informat Sunday Times, transmite Reuters. Saptamana trecuta, ziarul britanic Mail on Sunday a publicat continutul unei telegrame din partea ambasadorului Kim Darroch, in care administratia presedintelui Donald Trump este calificata drept inepta si disfunctionala, calificative care au determinat o reactie furioasa din partea liderului de la Casa Alba si au dus la retragerea…