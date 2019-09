Grupul "Heathrow Pause" a anuntat ca intentioneaza sa forteze suspendarea zborurilor de pe Heathrow "in replica la lipsa progresului constructiv al guvernului in problema urgentei de mediu si climatice declarate de parlament pe 1 mai".



Laurence Taylor, comisar adjunct in cadrul Politiei metropolitane din Londra, a declarat ca oamenii legii "se pregatesc de acest protest de cateva saptamani deja" in dorinta de a reduce la minim problemele provocate pe aeroport.



"Acest grup de activisti si-a anuntat intentia de a ridica drone in mod ilegal in apropierea aeroportului Heathrow…