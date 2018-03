Stiri pe aceeasi tema

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat…

- Este din nou alerta la Londra. In cladirea Parlamentului a fost gasit un pachet suspect. Politia a confirmat ca la ancheta participa ofiteri specializati in materiale periculoase. Este a doua alerta in legislativul de la Westminster dupa incidentul de luni cand a fost gasit un pachet care continea o…

- Politia anunta ca, in ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fața de 29 de persoane și masura controlului judiciar fața de 153 de persoane. Polițiștii verifica persoanele fața de care s-au dispus astfel de ...

- Detalii șocante despre crima din Pogana au ieșit la iveala. IPJ Vaslui a facut noi precizari despre modul brutal in care Mihai Galben și-a ucis concubina. O femeie din comuna Pogana, Stan Lenuța, a fost ucisa cu toporul, sambata dupa-amiaza, de catre concubinul sau, la scurt timp dupa ce Poliția intervenise…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a plecat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect, informeaza pressalert.ro. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Meghan Markle a fost destinatarul unei scrisori care conține un praf alb despre care autoritațile s-au temut ca ar putea fi antrax, scrie The London Evening Standard. Scrisoarea, adresata lui Markle, in varsta de 36 de ani, și prințului Harry, la Palatul Kensington, conținea un mesaj rasist la adresa…

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Surse din interiorul Parlamentului au confirmat ca Politia Metropolitana a fost chemata la Palatul Westminster pentru a inspecta un ”pachet suspect”.Un purtator de cuvant al Camerei Comunelor a precizat ca o operatiune a Politiei este in plina desfasurare, insa nu a oferit mai multe detalii…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing într-un atac cu cutit comis de un barbat într-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, într-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a…

- 'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat judecatoarea tribunalului din Westminster, Emma Arbuthnot. In decizia sa, judecatoarea a precizat ca va examina daca mentinerea acestui mandat de arestare este in interesul public, o problema ridicata de avocatii lui Assange, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May sustine ca un acord privind perioada de tranzitie in relatia cu UE post-Brexit va fi incheiat in urmatoarele sapte saptamani, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca Paula Haghel, de 33 de ani, ce locuieste fara forme legale in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, a fost vazuta ultima data la data de 24.12.2017, nu se cunoaște unde se afla in prezent și cele doua telefoane mobile pe care le deține sunt inchise.

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie,…

- Un barbat de 47 de ani a fost arestat, in noaptea de vineri spre sambata, la Roma dupa ce a impins nemilos o femeie in fața unui metrou. Italianul este acuzat de tentativa de omor dupa ce victima a supravițuit ca prin minune. Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul…

- Guvernul britanic va crea o noua unitate pentru a combate ''stirile false'' (''fake news'') si pentru a incerca sa descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marti un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si AFP.…

- Elena Merișoreanu a facut declarații despre femeia care a jefuit-o și care a lasat-o fara bijuteriile din aur. Femeia respectiva este grav bolnava. Cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu a ramas fara un sfert de kilogram de aur dupa ce, de curand, menajera sa i-a furat o parte din bijuterii.…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca il cerceteaza pe Steven Seagal pentru un presupus viol. N-ar fi pentru prima oara, avand in vedere ca actorul s-a lovit de un val de astfel de acuzații in ultimele luni. Potrivit unui raport al poliției citat de CBS, ar fi vorba acum despre un incident care s-ar...…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

- Politistii din Draganu au devenit adevarati eroi pentru o femeie. Spunem asta pentru ca oamenii legii au returnat persoanei in cauza o geanta in care se afla suma de 16.000 de euro. Intreg episodul s-a derulat la celebrele restaurante de la Dedulesti. Se pare ca femeia din Braila se intorcea in tara…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la inchiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters. Ofiteri de politie au oprit o masina pe East India Dock Road din…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…

- Inca o femeie a fost agresata la metrou. Politia a deschis o ancheta in urma unei plangeri inregistrate in aceasta dimineata. Plangerea a fost depusa de o femeie in varsta de 42 de ani, care spune ca ar fi fost amenintata la statia Unirii 2 de o alta femeie: „Nu scapi de mine!”, i-ar fi spus aceasta.…