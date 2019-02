Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul brailean Sandel Serbu a fost batut cu bestialitate si lasat sa moara pe o strada din Ilford, un orasel din estul Londrei. Crima a avut loc in toamna anului 2017, iar victima avea 36 de ani. Momentul agresiunii a fost surprins de camerele de supraveghere si a fost facut public recent de Politia…

- Imaginile cu incidentule petrecut in Londra il arata pe barbat in timp ce se cearta cu un șofer și un pasager aflați intr-o duba. Șoferul mașinii este cel care a filmat totul. Dupa un schimb de injuraturi, barbatul se apropie de mașina cu un cuțit și lovește geamul din partea pasagerului, potrivit metro.co.uk.…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, scrie agerpres.ro.

- Un angajat al unui depozit a fost surprins in momentul in care a daramat mai multe rafturi uriașe cu produse dupa ce a manevrat greșit stivuitorul. In imagini se poate vedea cum rafturile cad precum piesele de domino, barbatul fiind prins sub gramada uriașa de de produse. Clipul a fost filmat in luna…