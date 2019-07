Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a lansat o investigatie cu privire la presupusa scurgere de informatii vizand mailuri critice la adresa administraiei Trump ale fostului ambasador al Marii Britanii in SUA, Kim Darroch, anunta BBC.

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o cu o extrema virulenta pe sefa in exercitiu a Guvernului britanic Theresa May, dupa publicarea in presa a unor telegrame diplomatice in care este pus in discutie, relateaza AFP, conform news.ro.La Londra, Guvernul cauta vinovatul sau vinovatii…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a recunoscut luni ca mesajele despre presedintele american Donald Trump ale ambasadorului Regatului Unit la Washington pot afecta relatiile cu SUA, transmite Reuters.Fox, aflat intr-o vizita in Statele Unite, a declarat pentru BBC ca isi va cere…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat intr-un interviu difuzat luni de Fox News ca intentioneaza sa mentina o prezenta "foarte puternica a serviciilor de informatii in Afganistan si dupa o retragere a trupelor americane, numind aceasta tara drept un "Harvard pentru teroristi", relateaza AFP si…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat luni atacurile declarative impotriva primarului Londrei, Sadiq Khan, numindu-l pe acesta 'un loser total', dupa ce edilul a criticat decizia guvernului britanic de a-l invita pe Trump intr-o vizita de stat, transmit Reuters si AFP. …

- China impune, incepand de sambata, tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de 60 de miliarde dolari, ca reactie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Ministerul chinez de Finante a informat in data…

- Pentagonul analizeaza o cerere militara de trimitere a 5.000 de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pe fondul cresterii tensiunilor cu Iranul, au declarat miercuri doi oficiali americani sub protectia anonimatului, informeaza joi Reuters. In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington…

- Agentia Centrala de Informatii a SUA (CIA) a acuzat Huawei, cel mai mare fabricant de echipamente de telecomunicatii, ca este finantat de statul chinez, ceea ce ar putea implica riscuri de securitate pentru Marea Britanie daca aceasta tara opteaza pentru tehnologia digitala si conexiunile 5G, a informat…