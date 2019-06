Poliția Brăila, precizări legate de accidentul cu doi morți: Șoferul avea permis Poliția Braila revine asupra informațiilor transmise inițial, referitoare la accidentul produs intre localitațile Ulmu și Vultureni, soldat cu 2 morți și 3 raniți, precizand ca șoferul mașinii implicate avea permis, informeaza MEDIAFAX. Un barbat de 38 de ani și un copil au murit, iar alte trei persoane au fost ranite, joi dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, intre localitațile Ulmu și Vultureni din județul Braila. Citește și: PSD impune condiții! Cum ar putea accepta Pactul politic propus de Iohannis: Doar așa vom susține! In urma impactului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

