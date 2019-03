Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier in Pasajul Unirii va fi restricționat, pe ambele sensuri de circulație, in perioada 22.03.2019, orele 22.00 – 25.03.2019, orele 04.00, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.ULTIMA ORA: Ministerul Turismului sustine ca blocarea clipului de promovare a Romaniei a fost o eroare…

- Circulatia rutiera in Capitala va fi data peste cap, astazi si maine. Transportatorii de persoane vor protesta in fața sediului Executivului de la prima ora a diminetii pana spre dupa amiaza.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Sibiu Deva, la kilometrul 243 centura Sibiu , se restrictioneaza circulatia rutiera pe sensul Sibiu catre Sebes pe prima banda intre orele 09:00 12:00 si ulterior pe banda a doua intre orele 12:00 15:00 ,…

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, SENSUL SIBIU-SEBES, pentru lucrari la parapet, joi, 14 februarie Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane ... The post INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, SENSUL SIBIU-SEBES, pentru lucrari la…

- Circulația rutiera se desfașoara ingreunat, luni, pe Autostrada București – Pitești, pe sensul spre Pitești, din cauza unui accident rutier intre cinci mașini. O persoana a fost ranita ușor, potrivit Centrului Infotrafic, informeaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Circulatia este oprita vineri dimineata pe A2 si pe patru drumuri nationale din judetele Buzau si Ialomita din cauza poleiului, pe alte doua drumuri traficul a fost oprit temporar din cauza unor accidente, conform Infotrafic. Capitala si 25 de judete se afla sub Cod galben de ploi, lapovita, ninsori…

- Un om a murit și alți doi au fost raniți, in urma unui accident produs pe DN 21 A, a doua zi de Craciun. Accidentul grav s-a petrecut miercuri, 26 de cembrie, dupa ce o masina a lovit o caruta nesemnalizata pe DN 21 A, in judetul Ialomita. Traficul in zona localitatii Murgeanca a fost complet blocat.…

- Circulatia rutiera este afectata pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe sensul de mers catre Capitala, dupa ce la kilometrul 48, in zona localitatii Vanatorii Mici (judetul Giurgiu), a avut loc un...