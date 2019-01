Stiri pe aceeasi tema

- Politia s-a sesizat dupa ce ziarele au publicat fotografii facute sambata care il arata pe print, in varsta de 97 de ani, fara centura de siguranta, la volanul unui nou Land Rover Freelander pe domeniul regal din Sandringham. O purtatoare de cuvant a politiei din Norfolk a declarat ca politia…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, a trebuit sa dea explicatii politiei dupa ce a condus fara centura de siguranta la doua zile dupa ce a scapat teafar dintr-un accident rutier, transmite duminica France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa…

- Printul consort Philip, în vârsta de 97 de ani, a fost vazut conducând un nou Land Rover, la doua zile dupa ce a fost implicat într-un accident rutier în apropiere de domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, scrie BBC.BBC invoca imagini din Daily Mail și…

- BBC relateaza pe baza unor fotografii publicate de Daily Mail si The Sun ca printul Philip conducea, sambata, singur prin Sandringham. Noul Freelander, masina pe care o conducea printul Philip, a fost adusa vineri la Sandringham, unde ducele si regina Elizabeth a II-a locuiesc inca de la Craciun.…

- Accidentul de automobil suferit joi de printul Philip, in varsta de 97 de ani, readuce in atentie legislatia din Marea Britanie, care nu impune nicio limita superioara de varsta in privinta posibilitatii de a conduce automobile pe drumurile publice, informeaza AFP. Pilot experimentat si amator de viteza,…

- Sotul reginei Elisabeta, printul Philip, a fost implicat joi intr-un accident rutier in apropiere de domeniul Sandringham din Norfolk. La o zi de la incident, Ducele de Edinburgh s-a trezit cu... o noua masina!

- Ducele de Edinburgh, in varsta de 97 de ani, a fost implicat, joi, intr-un accident rutier, in apropiere de proprietatea reginei Sandringham din Norfolk. In dimineața de vineri, un Land Rover Freelander a fost livrat pentru prințul Philip. Mașina este o replica a celei cu care ducele a facut accidentul…

- Meghan Markle și prințul Harry vor petrece Craciunul impreuna cu regina Elisabeta a II-a Sandringham in Norfolk, o proprietate aflata in apropierea Londrei. Lor li se vor alatura ducii de Cambridge, prințul William și Kate Middleton. Cei patru „fantastici” (așa i-a poreclit presa britanica) pun astfel…